Perego partecipa a inaugurazione Vietnam Defence Expo 2024

HANOI, 19 DIC - "In uno scenario operativo estremamente mutevole, caratterizzato dal continuo avvento di nuove tecnologie, il dialogo e la cooperazione a livello internazionale rappresentano la migliore strategia per affrontare con efficacia le sfide alla difesa e sicurezza, presenti e future". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, a margine dell'inaugurazione della Vietnam Defence Expo 2024. La Vietnam Defence Expo rappresenta il più importante evento del ministero della Difesa vietnamita, organizzato con cadenza biennale allo scopo di favorire il dialogo tra le varie realtà e aziende operanti nel settore. Quest'anno, l'Italia vi partecipa con un padiglione di dieci aziende curato dall'Agenzia Ice e sostenuto dalla Federazione delle Aziende italiane per l'Aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), nonché con stand autonomi di Leonardo e Flying Legend. "La presenza delle maggiori aziende italiane operanti nel settore della difesa e sicurezza in quest'area così strategica per gli equilibri geopolitici internazionali è motivo di grande orgoglio, nonché una chiara dimostrazione di come l'eccellenza del nostro tessuto industriale sia apprezzata e considerata un punto di riferimento in tutto il mondo", ha sottolineato Perego nel corso della visita dell'area espositiva. Il sottosegretario ha successivamente incontrato il ministro della Difesa del Vietnam, Phan Van Giang, con il quale è stata ribadita l'importanza del dialogo e della cooperazione internazionale, ancor più necessaria in una fase storica così delicata. "Sono convinto", ha concluso Perego, "che il partenariato tra l'Italia e il Vietnam - sempre più profondo, solido e duraturo - costituisca uno strumento fondamentale per il mantenimento della pace e della stabilità nell'area dell'Indo-Pacifico, una regione sempre più rilevante per gli equilibri globali".