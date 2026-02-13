Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Perdita d'acqua al Louvre, chiusa la sala con Beato Angelico

AA

PARIGI, 13 FEB - Ancora guai al museo del Louvre, il museo parigino custode di capolavori come la Venere di Milo, la Gioconda di Leonardo da Vinci o Le Nozze di Cana di Paolo Caliari detto il Veronese. Nella notte tra ieri e oggi, il museo più grande al mondo è stato vittima di una perdita d'acqua, costringendo alla chiusura di diverse sale. A confermarlo, sono i responsabili dei sindacati CGT, Christian Galani,e CFDT, Valérie Baud, dopo indiscrezioni di BFMTV. La perdita, nell'ala Denon, ha richiesto l'intervento dei pompieri. Secondo le fonti, riguarderebbe, tra l'altro, la "sala 707'', che ospita capolavori italiani tra cui il Beato Angelico. La perdita d'acqua al Museo del Louvre ha danneggiato un soffitto Ottocentesco realizzato dal pittore, Charles Meynier: è quanto riferisce la direzione del Museo, confermando le notizie sulla perdita d'acqua al Louvre. ''Questa notte, alle 23H30, una perdita d'acqua, proveniente da un tubo di alimentazione della caldaia, in un locale tecnico, ha causato danni al soffitto della sala 707, all'ingresso del dipartimento dei dipinti, nell'ala Denon'', afferma il Louvre in una nota trasmessa all'agenzia France Presse. ''I pompieri - aggiunge la direzione del museo - sono immediatamente intervenuti e la perdita è stata fermata a mezzanotte e dieci''. Il Louvre precisa che la perdita ha ''colpito un soffitto realizzato da Charles Meynier, datato 1819" e intitolato ''Il trionfo della pittura francese, apoteosi di Poussin, Le Sueur e Le Brun".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PARIGI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario