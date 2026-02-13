Perdita d'acqua al Louvre, chiusa la sala con Beato Angelico

PARIGI, 13 FEB - Ancora guai al museo del Louvre, il museo parigino custode di capolavori come la Venere di Milo, la Gioconda di Leonardo da Vinci o Le Nozze di Cana di Paolo Caliari detto il Veronese. Nella notte tra ieri e oggi, il museo più grande al mondo è stato vittima di una perdita d'acqua, costringendo alla chiusura di diverse sale. A confermarlo, sono i responsabili dei sindacati CGT, Christian Galani,e CFDT, Valérie Baud, dopo indiscrezioni di BFMTV. La perdita, nell'ala Denon, ha richiesto l'intervento dei pompieri. Secondo le fonti, riguarderebbe, tra l'altro, la "sala 707'', che ospita capolavori italiani tra cui il Beato Angelico. La perdita d'acqua al Museo del Louvre ha danneggiato un soffitto Ottocentesco realizzato dal pittore, Charles Meynier: è quanto riferisce la direzione del Museo, confermando le notizie sulla perdita d'acqua al Louvre. ''Questa notte, alle 23H30, una perdita d'acqua, proveniente da un tubo di alimentazione della caldaia, in un locale tecnico, ha causato danni al soffitto della sala 707, all'ingresso del dipartimento dei dipinti, nell'ala Denon'', afferma il Louvre in una nota trasmessa all'agenzia France Presse. ''I pompieri - aggiunge la direzione del museo - sono immediatamente intervenuti e la perdita è stata fermata a mezzanotte e dieci''. Il Louvre precisa che la perdita ha ''colpito un soffitto realizzato da Charles Meynier, datato 1819" e intitolato ''Il trionfo della pittura francese, apoteosi di Poussin, Le Sueur e Le Brun".