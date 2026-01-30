Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Per ripristino danni galleria, A1 chiusa una notte in nord nel Fiorentino

AA

FIRENZE, 30 GEN - Per consentire lavori di ripristino danni a seguito del camion andato a fuoco ieri nella galleria Croci in A1 a Calenzano (Firenze), dalle 22 di domenica 1 febbraio alle 5 di lunedì 2 febbraio, l'autostrada sarà chiusa in nord tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino. Autostrade per l'Italia consiglia, come viabilità alternativa, di percorrere, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, la sp 8 Militare Barberinese, seguendo la segnaletica gialla indicante Bologna e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello. Ieri pomeriggio a causa dell'incendio del mezzo pesante l'autostrada è stata bloccata in nord per quattro ore. Spento il rogo e rimosso il camion, Aspi ha provveduto alla messa in sicurezza della porzione di calotta danneggiata dalle fiamme prima di consentire la riapertura al traffico della stessa galleria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FIRENZE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario