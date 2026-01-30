Per ripristino danni galleria, A1 chiusa una notte in nord nel Fiorentino

FIRENZE, 30 GEN - Per consentire lavori di ripristino danni a seguito del camion andato a fuoco ieri nella galleria Croci in A1 a Calenzano (Firenze), dalle 22 di domenica 1 febbraio alle 5 di lunedì 2 febbraio, l'autostrada sarà chiusa in nord tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino. Autostrade per l'Italia consiglia, come viabilità alternativa, di percorrere, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, la sp 8 Militare Barberinese, seguendo la segnaletica gialla indicante Bologna e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello. Ieri pomeriggio a causa dell'incendio del mezzo pesante l'autostrada è stata bloccata in nord per quattro ore. Spento il rogo e rimosso il camion, Aspi ha provveduto alla messa in sicurezza della porzione di calotta danneggiata dalle fiamme prima di consentire la riapertura al traffico della stessa galleria.