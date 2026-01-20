Giornale di Brescia
Per ora 52 leader invitati al Board of Peace, solo 7 hanno accettato

BRUXELLES, 20 GEN - Al momento, a quanto si apprende, sono stati invitati al Board of Peace 52 leader di altrettanti Paesi del mondo e solo sette - Argentina, Ungheria, Kazakistan, Uzbekistan, Albania e Vietnam - hanno confermato ufficialmente di voler partecipare. La maggior parte dei governi che hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla ricezione degli inviti ha indicato, invece, che la questione è "oggetto di revisione politica e giuridica istituzionale", mentre alcuni hanno sottolineato la necessità di consultare i propri partner. Si prevede però che saranno invitati altri leader.

BRUXELLES

