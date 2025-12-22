Per Natale oltre sei milioni pronti a viaggiare, 83% resta in Italia

ROMA, 22 DIC - Saranno oltre sei milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per il Natale, confermando la voglia di spostarsi nonostante il contesto economico ancora incerto. L'83% dei viaggiatori resterà in Italia, e tra questi il 25% sceglierà località vicine alla propria regione di residenza, privilegiando mete facilmente raggiungibili. Un milione sceglierà invece di fare viaggi in capitali europee o in un paese extra europeo. Nel 60% dei casi sarà comunque una vacanza breve, con al massimo 1 o 2 pernottamenti. Il 29% alloggerà in strutture alberghiere, mentre il 40% opterà per la casa di amici e parenti o per seconde case. La top ten delle destinazioni vede in testa la montagna con il 20% delle preferenze, seguita da località di mare e città d'arte, che restano scelte molto apprezzate nel periodo natalizio. Il 59% degli italiani viaggerà in coppia, il 36% con i figli, mentre un 11% partirà da solo. La spesa media prevista si aggira intorno ai 390 euro a persona. "I dati sulle partenze di Natale - dice Manfred Pinzger, presidente di Confturismo Confcommercio - confermano la solidità della domanda turistica interna e il ruolo centrale del turismo. La scelta prevalente di vacanze brevi, dimostra come gli italiani continuino a viaggiare, adattando però durata e modalità di soggiorno a un contesto economico ancora attento ai costi. Come Confturismo Confcommercio riteniamo fondamentale sostenere le imprese turistiche con politiche che favoriscano investimenti, innovazione e formazione, affinché possano rispondere a una domanda sempre più esigente e contribuire in modo stabile alla crescita economica e occupazionale del Paese".