Per Natale Italia divisa in due con freddo e maltempo sul versante occidentale

ROMA, 19 DIC - Per Natale l'Italia sarà divisa in due: sono previste, infatti, piogge su tutta la fascia occidentale del Paese mentre resisteranno fasi asciutte sull'altra metà orientale. E' quanto sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it che conferma il peggioramento del tempo per effetto di una corrente fredda in arrivo dalla Groenlandia. "Nelle prossime ore - afferma - avremo ancora condizioni stazionarie con nebbie in pianura al Centro-Nord qualche piovasco su Toscana, Umbria e Liguria, schiarite soprattutto in montagna e sul settore adriatico centro-meridionale". Nella notte tra venerdì e sabato i rovesci potranno risultare intensi su Sicilia e Calabria, specie settore ionico, per poi spostarsi anche verso il Salento e il Metaponto. Al Centro-Nord le condizioni saranno migliori anche se con frequenti annuvolamenti e nebbie, specie in pianura. Dalla serata del venerdì una perturbazione dal Nord Africa porterà un sensibile peggioramento verso la Sicilia e il Reggino. Domenica 21, Solstizio d'Inverno, il tempo peggiorerà sul Nord-Ovest e in Sardegna con precipitazioni più probabili dal pomeriggio-sera. La neve tornerà a cadere sulle Alpi occidentali oltre i 1200 metri. La vera fase di maltempo inizierà lunedì 22 dicembre: "tutta la fascia occidentale del Paese - ribadisce Tedici - aprirà gli ombrelli". Martedì e mercoledì (Vigilia) le precipitazioni saranno diffuse e più probabili sul settore centro settentrionale, mentre per Natale le piogge sono previste più intermittenti. Nel dettaglio: - Venerdì 19. Al Nord: grigio in pianura con nebbie, più sole altrove. Al Centro: piogge in Toscana, stabile altrove. Al Sud: entro sera peggiora in Sicilia e bassa Calabria. - Sabato 20. Al Nord: grigio in pianura con locali nebbie, sole sulle Alpi. Al Centro: stabile e in parte soleggiato. Al Sud: maltempo su Sicilia e bassa Calabria. - Domenica 21. Al Nord: peggiora al Nord-Ovest. Al Centro: stabile, peggiora in serata. Al Sud: piogge su Sardegna, Sicilia e Calabria. Tendenza: settimana natalizia instabile con precipitazioni e più fredda.