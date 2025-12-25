Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Per maltempo non sarà celebrata la messa sott'acqua di S.Stefano a Trieste

AA

TRIESTE, 25 DIC - L'allerta meteo prevista per domani ha costretto a modificare l'organizzazione del 49/o Natale sub di Trieste. A causa delle forti raffiche di bora previste, non è stato possibile allestire il palco per la celebrazione della Messa in piazza dell'Unità d'Italia. Inoltre, la Capitaneria di Porto ha fortemente sconsigliato l'immersione dei subacquei durante l'evento per ragioni di sicurezza, sempre causata dalle preoccupanti condizioni meteo marine. Lo rende noto con un comunicato Dalia Della Bianca, segretario di Asd Sub Sea Club Trieste.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRIESTE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario