Per maltempo non sarà celebrata la messa sott'acqua di S.Stefano a Trieste

TRIESTE, 25 DIC - L'allerta meteo prevista per domani ha costretto a modificare l'organizzazione del 49/o Natale sub di Trieste. A causa delle forti raffiche di bora previste, non è stato possibile allestire il palco per la celebrazione della Messa in piazza dell'Unità d'Italia. Inoltre, la Capitaneria di Porto ha fortemente sconsigliato l'immersione dei subacquei durante l'evento per ragioni di sicurezza, sempre causata dalle preoccupanti condizioni meteo marine. Lo rende noto con un comunicato Dalia Della Bianca, segretario di Asd Sub Sea Club Trieste.