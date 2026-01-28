Per maltempo cadono alberi a Roma, uno su una chiesa altro su un bus

Cadono ancora alberi a Roma, complice la pioggia battente e il forte vento. Un albero è caduto sulla chiesa di San Barnaba Apostolo, in piazza dei Geografi, in zona Tor Pignattara. La strada antistante è stata chiusa per motivi di sicurezza. Sul posto vigili del fuoco e pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale. Non si registrano feriti. Momenti di paura anche in via Ugo de Carolis, alla Balduina, dove un grosso albero è caduto colpendo con i rami un'auto e nella parte posteriore un autobus di linea. Sul posto pattuglie per la messa in sicurezza e la chiusura della strada all'altezza di via Ugo de Carolis. Al momento non si registrano feriti. Sono circa un centinaio finora gli interventi delle pattuglie della polizia locale a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Capitale da questa notte. Il maggior numero delle attività al momento si registrano nelle zone Eur, Tintoretto, Monteverde, Prenestino, Cassia e Nomentano, dove gli agenti sono impegnati nella messa in sicurezza di strade con chiusure temporanee, come in via Laurentina altezza km 18.300, per allagamenti o caduta rami, e nei servizi di viabilità e ausilio ai cittadini.