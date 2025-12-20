'Per l'intelligence Usa Putin vuole tutta l'Ucraina e punta a ex Stati sovietici'

ROMA, 20 DIC - I report dell'intelligence statunitense continuano ad avvertire che il presidente russo Vladimir Putin intende conquistare l'intera Ucraina e reclamare parti dell'Europa che appartenevano all'ex impero sovietico. A scriverlo è Reuters online citando sei fonti vicine all'intelligence Usa. Secondo quanto riferito, i report - il più recente risale a fine settembre - presentano "un quadro nettamente diverso" da quello dipinto da Donald Trump e dai suoi negoziatori, secondo i quali il presidente russo intende porre fine al conflitto, e contraddicono anche le smentite del leader russo in merito alle accuse di rappresentare una minaccia per l'Europa. Le conclusioni dell'intelligence Usa "sono in gran parte in linea con le opinioni dei leader europei e delle agenzie di spionaggio", secondo cui Putin ambisce a tutta l'Ucraina e ai territori degli ex stati del blocco sovietico, compresi i membri della NATO, secondo le fonti. "L'intelligence ha sempre dimostrato che Putin vuole di più", ha dichiarato Mike Quigley, membro democratico della Commissione Intelligence della Camera, in un'intervista alla Reuters. "Gli europei ne sono convinti. I polacchi ne sono assolutamente convinti. I Paesi Baltici pensano di essere i primi". La Russia controlla circa il 20% del territorio ucraino, compresa la maggior parte di Lugansk e Donetsk, parti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson e l'intera Crimea. Putin rivendica quest'ultima e tutte e quattro le province come appartenenti alla Russia. Trump sta facendo pressione su Kiev affinché ritiri le sue forze dalla piccola parte di Donetsk ancora sotto il suo controllo, come parte di una proposta di accordo di pace. Ieri Putin, sebbene abbia dichiarato di essere pronto a discutere di pace, ha affermato che le sue condizioni dovranno essere rispettate rivendicando che le sue forze sono avanzate di 6.000 chilometri quadrati quest'anno.