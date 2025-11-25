Giornale di Brescia
Per l'imam espulso protesta davanti prefettura Torino

TORINO, 25 NOV - Centinaia di persone si sono riunite oggi in piazza Castello, davanti alla prefettura di Torino, per chiedere la liberazione di Mohamed Shahin, 46 anni, imam della moschea Omar Ibn Al Khattab di via Saluzzo, raggiunto ieri da un decreto di espulsione con rimpatrio immediato in Egitto. Alla manifestazione erano presenti anche la consigliera comunale del Pd Ludovica Cioria e il suo collega Dem Ahmed Abdullahi, la consigliera regionale Avs Alice Ravinale, la consigliera comunale Avs Sara Diena e la consigliera comunale M5s Valentina Sganga. Diversi gli slogan lanciati che chiedevano la liberazione dell'imam e contro Israele. Ravinale ha riferito che, secondo quanto appreso dal deputato Avs Marco Grimaldi dopo un'interlocuzione con il ministero dell'Interno, Shahin si troverebbe in Sicilia, a Caltanissetta, e che è stata presentata un'interrogazione parlamentare. "Chiediamo con forza la liberazione di un uomo di pace, auspicando che venga fatta chiarezza sull'accaduto", dichiara la consigliera M5s Valentina Sganga. Cioria aggiunge: "Un governo che accompagna su aerei di Stato torturatori come Almasri e che minaccia espulsioni di uomini che costruiscono la pace per 20 anni, solo perché al ventunesimo ha parlato di Gaza, che segnale vuole dare?".

