Per l'eroe di Bondi Beach raccolti 1,4 milioni di euro

ROMA, 19 DIC - L'eroe di Bondi Beach Ahmed al Ahmed ha ricevuto 2,5 milioni di dollari australiani (1,4 milioni di euro circa) in donazioni dalla comunità, mentre è ancora ricoverato in ospedale per le ferite riportate durante la sparatoria. Un video pubblicato dalla Bbc lo mostra sul letto di ospedale mentre riceve il maxi-assegno. Domenica, nel corso della strage della festa di Hanukkah a Sydney, Ahmed è balzato fuori da dietro un'auto e ha disarmato uno degli aggressori. È stato colpito più volte e potrebbe perdere un braccio. Almeno 15 persone sono state uccise nell'attacco di domenica a Bondi Beach, ma si ritiene che il numero delle vittime sarebbe stato più alto se non fosse stato per Ahmed. Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha fatto visita all'uomo, padre di due figli, definendolo il padre "il meglio del nostro Paese".

ROMA

