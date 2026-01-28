Per la sicurezza della Stazione Termini anche due blindati dell'Esercito

ROMA, 28 GEN - È stato ulteriormente implementato il dispositivo di sicurezza dedicato alla stazione ferroviaria di Roma Termini. Dalle 7 di questa mattina due veicoli blindati Puma, in dotazione all'Esercito, inseriti nell'operazione Strade Sicure, con un incremento di militari della stessa Forza armata, sono stati schierati in Piazza dei Cinquecento ed in via Giolitti, integrando un dispositivo complesso già in atto da mesi a tutela dell'hub logistico. La misura, voluta dal ministero dell'Interno d'intesa con il ministero della Difesa, ed affidata per l'attuazione alla questura di Roma, in ossequio agli indirizzi dettati dal Dipartimento della Pubblica sicurezza, "si ispira ad una logica di 'occupazione e presidio' del territorio da parte delle istituzioni, sottraendo così spazi vitali a fenomeni di illegalità, di marginalità sociale e di degrado", informa la stessa questura. L'impianto operativo, condiviso con la Prefettura di Roma, scattato nel corso delle prime ore della mattina, si inserisce, dunque, "in una strategia che, ormai da tempo, fa della sovrapposizione di competenze tra tutte le istituzioni e gli enti che lavorano per la tutela dello scalo ferroviario e delle zone urbane di pertinenza il valore aggiunto in una cornice di sintesi, in cui l'obiettivo condiviso rappresenta l'elemento di aggregazione". Ai due veicoli blindati schierati nella zona della stazione Termini se ne aggiunge un terzo dislocato nei pressi del Colosseo, in corrispondenza dell'Arco di Costantino, sempre ad implementazione del presidio già in atto a cura dei militari dell'Esercito nella cornice dell'operazione Strade Sicure.