Per la seconda volta sottrae la figlia minore e fugge in Francia, rintracciata

VARESE, 18 FEB - Sparisce con la figlia minorenne già affidata esclusivamente al padre dal tribunale ma è stata rintracciata in Francia in meno di 24 ore. La donna era già sparita con la ragazzina, che all'epoca aveva 9 anni, nel 2022. Il padre, residente in un Comune del basso Varesotto, per quattro anni non si era dato pace dopo che l'ex moglie era riuscita a raggiungere il Costa Rica ottenendo la status di rifugiata dopo aver attribuito all'uomo dei maltrattamenti in realtà mai subiti. Il padre era riuscito a mantenere sporadici contatti con la figlia attraverso videochiamate fatte soprattutto ai due fratelli maggiori, che la madre aveva lasciato in Italia. Pochi giorni prima del Natale 2025 un alert scattato in seguito alla denuncia per sottrazione di minore dal padre aveva segnalato ai Carabinieri della compagnia di Gallarate (Varese) che la donna era atterrata in Italia con la minore al seguito in un aeroporto internazionale. L'adolescente era stata quindi messa in sicurezza e il padre aveva potuto riabbracciarla senza nascondere, però, la paura che una cosa del genere potesse riaccadere. Paura diventata reale ieri quando il nonno della ragazza arrivato a scuola per riaccompagnarla a casa ha scoperto che la nipote a lezione non ci era mai arrivata. La madre è riuscita a prelevarla prima che entrasse in istituto iniziando la fuga che l'ha portata sino in Francia dove è stata rintracciata grazie all'avviso di ricerca diramato sempre dai Carabinieri gallaratesi dopo la seconda denuncia presentata dal padre che è ora è in viaggio per poter riabbracciare ancora una volta la figlia.