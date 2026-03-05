Per il Glossario Fragile di Legacoopsociali, la nuova parola è 'barriera'

ROMA, 05 MAR - A tre anni dalla presentazione il Glossario Fragile di Legacoopsociali continua ad aggiornarsi raggiungendo 25 lemmi: la nuova parola è "barriera". "Raccontare la barriera significa narrare le tante forme di esclusione che si frappongono tra le persone e le loro possibilità di inclusione, autonomia e autodeterminazione" è scritto in un passaggio della parola proposta da Maria Rosa Capotorto, studentessa dell'ultima edizione del Master in comunicazione sociale Sociocom di Roma Tor Vergata con la supervisione del professore Andrea Volterrani. In questo triennio, dopo il primo evento e l'approfondimento curato da un articolo della Treccani, il progetto gratuito sul linguaggio inclusivo ideato dal Gruppo Comunicazione dell'associazione ha percorso molte tappe in tutta Italia: 15 appuntamenti accreditati dall'Ordine dei giornalisti in 11 regioni e con lezioni all'interno di corsi di laurea e master delle Università Sapienza e Tor Vergata di Roma, Università di Torino e di Ferrara. Inoltre è stato adottato dal gruppo editoriale che edita la Gazzetta di Modena e Reggio e Nuova Ferrara. Dal 2023 è anche diventato un appuntamento all'interno del programma del Festival Mat di Modena sulla salute mentale. Tra le ultime iniziative c'è l'adozione del Glossario Fragile da parte della cooperativa Itaca di Pordenone. Da metà febbraio anche le due cooperative sociali partner Officina dell'Abitare e Opera in Fiore lo hanno adottato con Legacoop Lombardia dando vita a un nuovo laboratorio nel carcere di Milano-Opera con persone detenute e soci lavoratori delle due cooperative. Un percorso di inclusione che ha coinvolto anche la cooperativa Shibboleth. "Dal linguaggio alle nuove strategie emerse dal Manifesto Controvento degli Stati Generali - afferma Massimo Ascari, presidente nazionale di Legacoopsociali - nel prossimo futuro la comunicazione è per noi un asset strategico che condividiamo con la nostra base sociale per costruire una comunità capace di raccontarsi e raccontare il lavoro quotidiano della cooperazione sociale in un Paese dove inclusione, diritti e lavoro hanno bisogno di una voce più forte". E' possibile scaricare gratuitamente il Glossario Fragile su https://www.legacoopsociali.it/glossario-fragile/