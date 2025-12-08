Per il DisFestival 2025 record di oltre 5.000 partecipanti

TORINO, 08 DIC - La seconda edizione del DisFestival, chiusa oggi a Torino, ha confermato il grande successo di pubblico della scorsa edizione, registrando un ulteriore incremento di presenze: i sei appuntamenti in programma hanno totalizzato oltre 5.000 partecipanti. La manifestazione, organizzata dalla Cpd - Consulta per le persone in difficoltà, è iniziata il 29 novembre con il tutto esaurito alle Ogr Torino per il Talk dell'Agenda della Disabilità. Un evento pensato per raggiungere l'obiettivo programmatico del Festival: disattivare i pregiudizi e rendere "pop" la disabilità, trasformando il Binario 3 del complesso post-industriale in un incrocio di binari e scambi, attraversato dalle testimonianze di ospiti provenienti sia dal mondo televisivo nazionale sia da quello del Terzo Settore e, quest'anno in particolare, dal mondo della scuola. Grande spazio è stato dedicato ai progetti dell'Agenda della Disabilità, l'innovativo modello di inclusione sociale nato dalla collaborazione tra Cpd e Fondazione Crt, con particolare attenzione agli esiti della call "Costruire Ponti". Il 1 dicembre si è tenuta la cerimonia di premiazione della terza edizione del premio giornalistico "Paolo Osiride Ferrero", che ogni anno valorizza i giornalisti e i content creator che a livello nazionale contribuiscono alla crescita del linguaggio e della narrazione sulla disabilità. La serata del 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, ha visto il concerto "Oltre il Pregiudizio - La Bellezza di essere umani", nella Sala Gymnasium della Fondazione Omi. Tutto esaurito anche per la tradizionale Giornata delle scuole, che si è tenuta la mattina del 5 dicembre al Pala Gianni Asti: 4.000 studenti, insegnanti e ospiti da tutta la regione, a cui si sono aggiunti 15.000 partecipanti in streaming, si sono riuniti per l'evento "Disattiva i pregiudizi e scrivi il cambiamento". Finale il 7 e l'8 dicembre presso la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, con tre repliche dello spettacolo dedicato ai bambini dai 4 anni in su "L'incredibile viaggio di Cipidillo", per la regia di Silvano Antonelli. Un percorso educativo ed emozionante, pensato per sensibilizzare bambini e adulti sul valore dell'inclusione.. Il talk dell'Agenda della disabilità, il premio giornalistico "Paolo Osiride Ferrero" e la Giornata della scuole sono stati trasmessi anche in diretta streaming sull'Home page di ANSA.it