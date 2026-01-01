Per i botti di Capodanno 1 morto e 283 feriti. L'anno scorso furono 309

ROMA, 01 GEN - Un morto e 283 feriti, tra i quali 54 ricoverati. E' il bilancio dei festeggiamenti del Capodanno fornito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Rispetto allo scorso anno diminuiscono i feriti, che erano 309, ma si registra un decesso avvenuto a Roma: è un uomo di nazionalità moldava di 63 anni colpito dall'esplosione di un petardo. Durante questo fine d'anno si sono registrati 12 ferimenti da colpi d'arma da fuoco. Tra i 283 feriti, 245 hanno prognosi inferiori o uguale a 40 giorni. Sono invece 50 i feriti gravi, con prognosi superiore a 40 giorni. Ci sono anche 68 minori feriti, l'anno scorso erano stati 90.