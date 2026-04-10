Per i 125 anni dalla nascita di Frassati, novità in mostra a Torino

TORINO, 10 APR - Da oggi è aperta una seconda area espositiva a Torino nel complesso di Santa Maria di Piazza dedicata alla santità torinese. Lo spazio è pensato per ospitare anche mostre temporanee, attività educative del territorio circostante e, soprattutto, le attività di gruppi giovanili. La scelta di dedicare questa porzione del complesso ai Santi sociali è legata alla loro frequentazione della Chiesa di Santa Maria di Piazza per l'adorazione eucaristica: segno che il legame con Cristo è la fonte di tutti i diversi carismi. Il nuovo spazio espositivo consentirà di scoprire vite e opere di "donne e uomini che hanno avuto lo sguardo fisso al cielo, e - come ha ricordato in un messaggio video l'arcivescovo di Torino, cardinale Roberto Repole - proprio per questo hanno saputo essere ben ancorati sulla Terra, sporcandosi le mani dell'umanità che incontravano, affinché fosse resa più bella, affinché fosse resa un'umanità più vivibile e abitabile per tutti". Le novità sono state presentate oggi pomeriggio in occasione dell'avvio dell'anno dedicato al 125/o anniversario della nascita di San Pier Giorgio Frassati: il nuovo spazio mostre "SancTorum, i Santi sociali nel cuore di Torino" allestito nella chiesa di Santa Maria di Piazza, insieme alle novità che arricchiscono il percorso di "Verso l'Altro", l'esposizione dedicata a Frassati e inaugurata lo scorso anno nel mese di luglio. ll cuore del rinnovamento tocca la Sala "Vita", il nucleo narrativo principale del percorso espositivo. Sette nuovi filmati di approfondimento vengono integrati, con l'obiettivo di restituire la complessità e la ricchezza della personalità di Pier Giorgio Frassati. La cura verso il prossimo che caratterizzava il Santo trova un'espressione concreta nel rinnovato impegno dello spazio espositivo sul fronte dell'inclusività. Tre interventi specifici rendono il percorso fruibile da un pubblico sempre più ampio: un percorso in Lis, pannelli tattili e un virtual tour in 6 lingue. "I luoghi di Pier Giorgio" è la nuova web app. E' uno strumento digitale articolato in tre sezioni tematiche e disponibile in 5 lingue.