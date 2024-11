Per dieci anni incassa la pensione del padre morto, denunciato

COMO, 29 NOV - Percepiva la pensione del padre che però era morto da quasi dieci anni. Per questo la Guardia di Finanza di Erba (Como), ha denunciato un uomo di Calbiate per indebita percezione delle pensione a danno dell'Inps e per aver occupato abusivamente l'immobile di proprietà pubblica originariamente assegnato al padre. Le indagini, coordinate dalla Procura di Como, hanno quantificato in circa 64mila euro l'ammontare delle pensioni erogate di cui il figlio si è impossessato dalla morte del padre, nel dicembre del 2014. L'uomo, cinquantenne, effettuava continui prelievi dal conto corrente bancario su cui era erogata la pensione e sul quale era l'unico delegato ad operare. Le indagini erano partite da una segnalazione dell'Aler di Como la quale aveva rilevato, durante verifiche di routine, l'occupazione abusiva di un immobile di proprietà del comune di Carugo assegnato ad un uomo deceduto.