Per caso Ypf stop agli appelli Usa, nuovo passo a favore Argentina

BUENOS AIRES, 13 APR - Nuovo sviluppo favorevole per l'Argentina nel contenzioso internazionale sulla compagnia petrolifera Ypf: la Corte d'Appello del Secondo Circuito di New York ha disposto la sospensione di tutte le impugnazioni legate al caso sull'esproprio e susseguente nazionalizzazione del 2012. La decisione segue la recente sentenza che ha annullato la condanna da 16 miliardi di dollari contro Buenos Aires, ritenendo prematuro procedere con ulteriori ricorsi finché il quadro non sarà definito. Il provvedimento comporta anche la cancellazione di un'udienza fissata nei prossimi giorni, nella quale il fondo Burford, finanziatore della causa, puntava a ottenere il trasferimento di azioni della società per soddisfare eventuali crediti. Secondo l'ex procuratore del Tesoro Sebastián Soler, la Corte ha di fatto congelato l'intero contenzioso in attesa che la decisione principale diventi definitiva. Burford potrà comunque chiedere una revisione straordinaria della sentenza, primo passo verso un possibile ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Intanto, per l'Argentina si consolida una fase giudiziaria più favorevole, in un dossier chiave per i conti pubblici del Paese sudamericano.