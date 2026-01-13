Per Burlò il 15 gennaio udienza preliminare a Terni

TERNI, 13 GEN - E' atteso dall'udienza preliminare del procedimento penale che lo vede indagato per violazioni tributarie, in programma giovedì 15 gennaio alle 13.30 di fronte al gip di Terni, Mario Burlò, l'imprenditore torinese di 53 anni tornato in Italia martedì mattina dopo oltre 14 mesi di detenzione a Caracas. Il procedimento penale in corso nella città umbra lo coinvolge insieme ad altre 39 persone, sei delle quali (ma non Burlò) indagate per associazione per delinquere, nel contesto di un'indagine della guardia di finanza incentrata su una società di consulenza fiscale e tributaria con sede a Terni. Che avrebbe agito da "garante nell'esecuzione di contratti di accollo del debito e compensazioni di crediti tributari inesistenti". L'udienza era già stata rinviata in passato proprio per la detenzione del Burlò in Venezuela.