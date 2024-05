Pentenero si dimette da assessora, correrà a presidenza Piemonte

TORINO, 09 MAG - La candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Piemonte, Gianna Pentenero, lascerà l'incarico di assessora alla Sicurezza e politiche del lavoro della Città di Torino". Questa mattina - annuncia - ho incontrato il sindaco e domani, in concomitanza con la presentazione ufficiale della mia candidatura alla presidenza della Regione Piemonte, rassegnerò le mie dimissioni a Stefano Lo Russo per dedicarmi alla sfida per la guida della Regione. E insieme - aggiunge - definiremo le modalità dei passaggi di consegne".