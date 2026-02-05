Giornale di Brescia
Pentagono, Usa e Russia vogliono riprendere dialogo militare di alto livello

NEW YORK, 05 FEB - Gli Stati Uniti e la Russia hanno concordato di riprendere il dialogo militare ad alto livello. Lo ha annunciato il Pentagono alla scadenza dell'ultimo trattato sul disarmo nucleare. "Mantenere il dialogo tra le forze armate è un fattore importante per la stabilità e la pace globali, che può essere raggiunto solo attraverso la forza, e offre un mezzo per aumentare la trasparenza e promuovere la de-escalation", ha affermato il Comando Europeo degli Stati Uniti.

