Pentagono, 'siamo nelle fasi iniziali della campagna contro l'Iran'

WASHINGTON, 03 MAR - Elbridge Colby, responsabile delle politiche del Pentagono, ha dichiarato al Congresso che la campagna militare contro l'Iran è ben lungi dall'essere giunta al termine. "Vorrei sottolineare con forza - ha dichiarato Colby durante un'audizione davanti Commissione forze armate del Senato - che siamo nelle fasi iniziali di questa campagna".