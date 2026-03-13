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Italia e Estero

'Pentagono muove 5.000 marines e altre navi in Medio Oriente'

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WASHINGTON, 13 MAR - Il Pentagono sta spostando circa 5.000 Marines e altre navi da guerra in Medio Oriente. Lo riferiscono tre funzionari al Wall Street Journal. Secondo quanto riferito, il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha approvato una richiesta del Centcom di dispiegare la USS Tripoli, che era di stanza in Giappone, e i suoi marines.

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