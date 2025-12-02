Giornale di Brescia
Pentagono, le operazioni nei Caraibi contro narcos sono legali

WASHINGTON, 02 DIC - "Le nostro operazioni nei Caraibi contro i narcos sono legali". Lo ha detto la portavoce del Pentagono, Kingsley Wilson in un briefing con la stampa. "In linea con le leggi internazionali", ha insistito. L'ammiraglio Frank Bradley "ha preso la decisione giusta". Lo ha detto la portavoce del Pentagono Kinglsey Winston in un briefing con la stampa a proposito del controverso attacco del 2 settembre contro una 'nave della droga'. "L'ammiraglio ha il sostegno del segretario Hegseth", ha aggiunto la funzionaria. L'ammiraglio riferirà alle commissioni per le Forze Armate del Senato e della Camera giovedì sui controversi attacchi contro imbarcazioni venezuelane sospettate di traffico di droga. Lo riporta The Hill.

WASHINGTON

