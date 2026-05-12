Pentagono, i costi della guerra all'Iran saliti a 29 miliardi di dollari

ROMA, 12 MAG - La guerra degli Stati Uniti all'Iran è costata finora 29 miliardi di dollari. E' l'ultima stima fornita da Jules Hurst, che ricopre le funzioni di Controllore del Pentagono, riferita nel corso dell'audizione alla Camera Usa, comprensiva dei costi aggiornati per la riparazione e la sostituzione delle attrezzature, oltre che delle spese operative. La cifra segnala un aumento di 4 miliardi di dollari rispetto alla stima fornita dal Pentagono alla fine del mese scorso.