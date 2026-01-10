Giornale di Brescia
Pentagono, attacchi su larga scala contro obiettivi dell'Isis in Siria

WASHINGTON, 10 GEN - Oggi, intorno alle 12.30 ora americana, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti, insieme alle forze alleate, hanno condotto attacchi su larga scala contro diversi obiettivi dell'Isis in tutta la Siria. Lo annuncia il Centcom sui suoi account social sottolineando che i raid fanno parte dell'operazione Hawkeye Strike "lanciata il 19 dicembre 2025, su ordine di Donald Trump".

WASHINGTON

