Pensioni:AVS, aumenta l'età, governo prende in giro i lavoratori

ROMA, 05 OTT - "La prossima manovra economica determinerà un aumento dell'età pensionabile. Ormai è certo: non ci sono i soldi e la legge Fornero non può essere fermata. Il governo Meloni ha millantato per mesi, promesso, illuso, ma alla fine si presenta davanti al Paese a mani vuote. Tutte le ipotesi che sono sul tavolo sono una presa in giro perché non fermano l'aumento dell'età pensionabile". Così il capogruppo di AVS in commissione lavoro della Camera Franco Mari.