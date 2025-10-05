Giornale di Brescia
Pensioni:AVS, aumenta l'età, governo prende in giro i lavoratori

La sede Inps in piazza della Vittoria, Genova 01 marzo 2023. ANSA/LUCA ZENNARO
ROMA, 05 OTT - "La prossima manovra economica determinerà un aumento dell'età pensionabile. Ormai è certo: non ci sono i soldi e la legge Fornero non può essere fermata. Il governo Meloni ha millantato per mesi, promesso, illuso, ma alla fine si presenta davanti al Paese a mani vuote. Tutte le ipotesi che sono sul tavolo sono una presa in giro perché non fermano l'aumento dell'età pensionabile". Così il capogruppo di AVS in commissione lavoro della Camera Franco Mari.

Pensioni ROMA

