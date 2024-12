Pensionato ucciso, Ris e unità cinofile in casa e nel garage

Ris di Parma a caccia di tracce utili nell'inchiesta sull'omicidio dell' insegnante Gloria Rosboch. La scientifica dei carabinieri sta setacciando le auto, una Renault Twingo e una Mini Cooper, utilizzate il giorno del delitto da Gabriele Defilippi e dal suo complice-amante Roberto Obert, entrambi in carcere con l'accusa di omicidio volontario. I carabinieri si sono presentati questa mattina in una concessionaria d'auto di Cuorgnè, nel Torinese, dove le auto sono custodite. Una volta conclusi i rilievi sulle due vetture, entrambe di proprietà di Obert, raccoglieranno eventuali prove anche dalla Fiat 500 di Defilippi e sulla Lancia Ypsilon della madre, Caterina Abbattista, anche lei in carcere con l'accusa di concorso in omicidio, 3 marzo 2016. ANSA/UFFICIO STAMPA ++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY ++