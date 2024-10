Pensionato travolto e ucciso dal cancello casa nel Lecchese

LECCO, 20 OTT - Un uomo di 89 anni, Giuseppe Manzoni, è stato travolto e ucciso dal cancello di casa che stava cercando di riparare, ieri sera a Colle Brianza, piccolo centro in provincia di Lecco. Vani i soccorsi, pur giunti con la massima urgenza sul posto, una volta lanciato l'allarme. Vigili del fuoco e sanitari non hanno avuto margini d'intervento. Su cause e dinamica dell'accaduto sono ora in corso indagini da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Lecco. La vittima era molto nota nella zona. Manzoni era un ex imprenditore e in passato aveva gestito una torcitura in paese, che aveva dato lavoro a molti abitanti della zona. La moglie, da tutti conosciuta come maestra Adele, ha lavorato a lungo come insegnante nelle scuole elementari del vicino paese di Santa Maria Hoè (Lecco).