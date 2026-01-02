Pensionato morto in casa a Milano, indagata la moglie

MILANO, 02 GEN - La moglie di Carlo Luigi Montalbetti, l'uomo di 72 anni morto all'alba del 27 dicembre nella sua abitazione nel quartiere Gorla a Milano, è formalmente indagata nel fascicolo per omicidio aperto dalla pm Laura Biliotti. Si tratta di un'iscrizione tecnica, come racconta Il Giorno, secondo cui l'avviso di garanzia è stato notificato nelle scorse ore alla cinquantenne polacca, anche a sua tutela come atto dovuto per consentirle di nominare un avvocato e un consulente in vista dell'autopsia in programma lunedì prossimo. L'esame sul cadavere sarà determinante per stabilire le cause del decesso dell'anziano. Infatti la prima ispezione del medico legale ha rilevato alcuni segni sul torace, ma non ha sciolto i dubbi. Montalbetti era cardiopatico e assumeva regolarmente medicinali e integratori quindi la causa della morte potrebbe essere anche un malore innescato dalla patologia cronica. Lo scorso 27 dicembre è stata proprio la donna ad allertare i soccorsi ma ormai per Montalbetti non c'era più niente da fare. Dalle verifiche della polizia era però emerso che cinque giorni prima l'uomo aveva chiamato il 112 durante una violenta lite con la donna. Trasportato in ospedale, era stato dimesso con cinque giorni di prognosi, non per traumi o ferite bensì per la tosse; e l'indomani Montalbetti si era presentato negli uffici del commissariato Villa San Giovanni per sporgere denuncia per maltrattamenti. Per due giorni aveva dormito in albergo, su consiglio della sorella, per poi fare rientro a casa la mattina di Natale. Quarantotto ore dopo, è avvenuto il decesso.