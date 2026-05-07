Penne Nere 'scalano' il Vespucci, a decine visitano la storica nave della Marina

GENOVA, 07 MAG - Le Penne Nere a bordo del Vespucci. Un connubio unico che sta andando in scena al Porto Antico di Genova. A decine arrivate nel capoluogo ligure per la 97° adunata nazionale le Penne Nere hanno sfruttato la presenza in città dell'Amerigo Vespucci , che partirà per il tour nordamericano in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, per salire a bordo della storica nave scuola della Marina Militare che per tre giorni ha aperto alle visite, subito sold out. Nessuna montagna da scalare ma lo scalandrone della nave da percorrere per una visita rigorosamente con il cappello e la penna nera ben visibile. "E' bellissima, bellissima!" sottolineano in coro dopo la visita un gruppo arrivato da Reggio Emilia. "Non l'avevamo mai vista, meritava veramente una visita, E' proprio bella" concorda un altro gruppo arrivato da Vicenza. Basta alzare lo sguardo per scorgere tra gli alberi della nave decine e decine di Penne Nere. "Abbiamo scoperto per caso che proprio quando saremmo venuti a Genova per l'adunata ci sarebbe stata anche la Vespucci e allora abbiamo subito prenotato la visita a bordo" aggiunge il gruppo di Reggio Emilia pronti tutti a infilarsi il braccialetto ricordo che viene consegnato a ogni visitatore al termine della visita.