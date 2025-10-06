Peled, 'Italia impedisca proteste che esaltano terrorismo'
L'ambasciatore designato d'Israele in Italia, Jonathan Peled, durante la cerimonia commemorativa, a un anno dall’attentato terroristico del 7 ottobre in Israele, nel Tempio Maggiore di Roma, 07 ottobre 2024. ANSA/ETTORE FERRARI
AA
ROMA, 06 OTT - "Trovo oltraggioso che in Italia ci siano degli eventi che celebrano il massacro del 7 ottobre: stupri, mutilazioni, esecuzioni sommarie, persone bruciate vive e rapimenti di civili innocenti commessi da Hamas. Crimini contro l'umanità che non hanno alcuna giustificazione. Ci aspettiamo che le autorità italiane si oppongano con fermezza a queste iniziative. Confidiamo che l'Italia impedirà manifestazioni che esaltano il terrorismo e tradiscono i valori della nostra civiltà democratica". Lo scrive su X l'ambasciatore d'Italia in Israele Jonathan Peled.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti