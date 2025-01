Pedopornografia on line, 12 arresti e 14 denunce

In queste ore la Polizia di Stato è impegnata in tutta Italia, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, nell'esecuzione di 33 decreti di perquisizione delegati dalla Procura della Repubblica di Torino nell'ambito dell'operazione di contrasto alla pedopornografia online "La Croix", 13 ottobre 2024. ANSA/ UFFICIO STAMPA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++