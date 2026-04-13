Pedina e importuna una ragazza, arrestato un uomo di 57 anni

VERBANIA, 13 APR - Un uomo di 57 anni è stato arrestato in flagranza dai carabinieri del radiomobile di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) con l'accusa di atti persecutori aggravati ai danni di una ragazza. L'uomo è stato fermato davanti alla scuola frequentata dalla giovane: ai militari che gli chiedevano il motivo della sua presenza, ha spiegato di essere in attesa della giovane. A rivolgersi alle forze dell'ordine era stato il padre della studentessa. Dalle indagini dei carabinieri, supportate dalla testimonianza della preside della scuola e dalla denuncia della ragazza, è emerso che la condotta persecutoria dell'uomo andava avanti da un mese: la giovane era seguita e controllata nei suoi spostamenti tra la scuola, i centri sportivi e le stazioni ferroviarie, e importunata anche sui mezzi di trasporto. Il 57enne, già noto per condotte moleste avvenute in passato e con due condanne definitive emesse dal tribunale di Verbania per reati contro la persona, si trova ai domiciliari in attesa della convalida dell'arresto.