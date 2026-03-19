Pechino, Usa smettano di alimentare teoria di una minaccia cinese su Taiwan

PECHINO, 19 MAR - Pechino ha esortato gli Stati Uniti a "smettere di alimentare" la teoria secondo cui la Cina rappresenterebbe una minaccia, dopo che un rapporto dei servizi segreti statunitensi ha affermato che Pechino non ha intenzione di invadere l'isola autonoma il prossimo anno. Gli Stati Uniti dovrebbero "parlare e agire con cautela sulla questione di Taiwan", dovrebbero "correggere la loro visione della Cina e smettere di alimentare la teoria della minaccia cinese", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Lin Jian in una conferenza stampa, quando gli è stato chiesto del rapporto.