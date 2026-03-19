Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Pechino, Usa smettano di alimentare teoria di una minaccia cinese su Taiwan

AA

PECHINO, 19 MAR - Pechino ha esortato gli Stati Uniti a "smettere di alimentare" la teoria secondo cui la Cina rappresenterebbe una minaccia, dopo che un rapporto dei servizi segreti statunitensi ha affermato che Pechino non ha intenzione di invadere l'isola autonoma il prossimo anno. Gli Stati Uniti dovrebbero "parlare e agire con cautela sulla questione di Taiwan", dovrebbero "correggere la loro visione della Cina e smettere di alimentare la teoria della minaccia cinese", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Lin Jian in una conferenza stampa, quando gli è stato chiesto del rapporto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PECHINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario