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Pechino, 'Usa correggano subito comportamenti scorretti sul commercio'

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PECHINO, 16 MAR - La Cina ha esortato gli Stati Uniti a "correggere immediatamente i propri comportamenti scorretti" in materia commerciale, mentre è stato avviato un nuovo ciclo di negoziati tra le due principali economie del pianeta. Il ministero del Commercio cinese ha protestato in un comunicato contro le indagini commerciali annunciate negli Stati Uniti poco prima dello svolgimento di nuovi colloqui nel fine settimana. "La parte cinese ha già protestato presso la parte americana. Esortiamo la parte americana a correggere immediatamente i propri comportamenti errati", ha affermato.

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