Pechino, pronti a collaborare con Washington per maggiore stabilità

PECHINO, 11 MAG - La Cina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti per perseguire una "maggiore stabilità" a livello globale. Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, in vista dell'incontro di questa settimana tra i leader Xi Jinping e Donald Trump. "La diplomazia ad alto livello svolge un ruolo strategico e guida insostituibile nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti", ha dichiarato il portavoce, "la Cina è disposta a collaborare con gli Stati Uniti in uno spirito di uguaglianza, rispetto e reciproco vantaggio, per ampliare la cooperazione, gestire le divergenze e infondere maggiore stabilità e certezza in un mondo instabile e interconnesso".