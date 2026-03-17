Pechino, 'prendiamo atto dei chiarimenti Usa sull'ipotesi di rimandare la visita'

PECHINO, 17 MAR - La Cina ha dichiarato di aver "preso atto" dei chiarimenti forniti, a suo dire, dagli Stati Uniti sui motivi di un possibile rinvio della visita del presidente Donald Trump, e di rimanere in contatto con l'amministrazione americana in merito a tale visita. "Abbiamo preso atto del fatto che la parte americana ha pubblicamente chiarito le informazioni inesatte diffuse dai media" e ha indicato che "la visita non aveva alcun rapporto con la questione della libera navigazione nello Stretto di Hormuz", ha dichiarato durante una conferenza stampa periodica il portavoce del ministero degli Affari Esteri cinese, Lin Jian.