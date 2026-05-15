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Pechino, 'lavoriamo con gli Usa per ridurre reciprocamente i dazi'

PECHINO, 15 MAG - "I team economici e commerciali di Cina e Stati Uniti lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi". Lo ha dichiarato il capo della diplomazia cinese Wang Yi, secondo quanto riportato da Xinhua. Le due parti hanno inoltre concordato di istituire un consiglio commerciale e un consiglio per gli investimenti e di affrontare le reciproche preoccupazioni relative all'accesso al mercato dei prodotti agricoli, ha affermato Wang.

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