Pechino, 'il blocco Usa su Hormuz è pericoloso, in caso di nuovi dazi reagiremo'

ROMA, 14 APR - La Cina ha dichiarato che il blocco Usa dei porti iraniani è "pericoloso e irresponsabile", dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald ha minacciato di affondare qualsiasi imbarcazione che tenti di partire o attraccare in quelle zone. "Gli Stati Uniti hanno intensificato le operazioni militari e intrapreso un'azione di blocco mirata, che non farà altro che esacerbare le tensioni e minare il già fragile accordo di cessate il fuoco, mettendo ulteriormente a repentaglio la sicurezza del passaggio attraverso lo stretto", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun in una conferenza stampa. La Cina inoltre ha promesso di imporre "contromisure" dopo che Trump ha minacciato di applicare nuovi dazi sui beni cinesi in entrata negli Stati Uniti qualora Pechino dovesse fornire assistenza militare all'Iran durante la guerra in Medio Oriente. "Se gli Stati Uniti insistono nell'usare questo come pretesto per imporre dazi aggiuntivi alla Cina, la Cina adotterà sicuramente contromisure risolute", ha detto Guo Jiakun in conferenza stampa, aggiungendo che le notizie secondo cui la Cina starebbe fornendo armi all'Iran "sono completamente inventate"