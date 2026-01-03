Giornale di Brescia
Pechino, 'ferma condanna per i raid americani in Venezuela'

PECHINO, 03 GEN - La Cina "è profondamente scioccata e condanna con forza il palese uso della forza da parte degli Stati Uniti contro uno Stato sovrano e il suo attacco al suo presidente". E' quanto afferma un portavoce del ministero degli Esteri in una nota relativa al blitz americano contro il Venezuela. "Questo atto egemonico da parte degli Stati Uniti viola gravemente il diritto internazionale, lede la sovranità del Venezuela e minaccia la pace e la sicurezza in America Latina e nei Caraibi". La Cina, si legge ancora, "vi si oppone fermamente. Esortiamo gli Stati Uniti a rispettare il diritto internazionale e gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, e a cessare di violare la sovranità e la sicurezza di altri Paesi".

Argomenti
PECHINO

