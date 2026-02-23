Pechino esorta gli Usa ad annullare i dazi unilaterali

PECHINO, 23 FEB - Pechino ha esortato gli Stati Uniti ad annullare i dazi unilaterali annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo che la Corte Suprema ha bocciato molte delle sue misure. Il ministero del Commercio cinese ha dichiarato che sta conducendo una "valutazione completa" dell'impatto della sentenza e ha invitato Washington a revocare i dazi. "La Cina esorta gli Stati Uniti a cancellare le misure tariffarie unilaterali nei confronti dei suoi partner commerciali - ha affermato il ministero in una dichiarazione -. Non ci sono vincitori in una guerra commerciale e il protezionismo non porta da nessuna parte". I nuovi dazi globali del 15% entreranno in vigore domani e dovrebbero durare 150 giorni, con esenzioni per alcuni prodotti. Il ministero degli Esteri cinese ha anche osservato che sta prestando "molta attenzione" alle potenziali mosse degli Stati Uniti per mantenere i dazi aumentati. "Gli Stati Uniti stanno attualmente pianificando misure alternative, come indagini commerciali, al fine di mantenere l'aumento dei dazi sui partner commerciali. La Cina continuerà a prestare molta attenzione a questo aspetto e a salvaguardare con determinazione i propri interessi", ha affermato il ministero.