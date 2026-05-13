Pechino, 'diamo il benvenuto a Trump, pronti a collaborare con Usa'

PECHINO, 13 MAG - Pechino ha dichiarato di accogliere con favore la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, poche ore prima del suo arrivo nella capitale e di essere pronta a collaborare con gli Stati Uniti. "La Cina dà il benvenuto al presidente Trump in occasione della sua visita di Stato in Cina", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun in conferenza stampa, aggiungendo che "la Cina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti", con l'obiettivo di "ampliare la cooperazione e gestire le divergenze".