Pechino convoca i dirigenti di MSC e Maersk

PECHINO, 11 MAR - La Cina ha convocato i dirigenti delle due maggiori compagnie di navigazione europee per lamentarsi dei costi di trasporto aggiuntivi e della sospensione dei servizi verso il Medio Oriente, causati dalle perturbazioni commerciali dovute alla guerra in Iran. Lo ha dichiarato ieri il ministero dei Trasporti cinese, come riporta il Financial Times. Pechino ha convocato il gruppo danese Maersk e la società svizzera Mediterranean Shipping Company per colloqui sulle loro "operazioni di spedizione internazionale", senza fornire ulteriori dettagli. Il pianificatore statale ha affermato di aver avuto anche colloqui di recente con le due compagnie. Due persone a conoscenza delle discussioni hanno riferito a Ft che i funzionari del ministero dei Trasporti hanno espresso preoccupazione per le interruzioni della catena di approvvigionamento e la stabilità dei flussi commerciali dopo che i gruppi di navigazione hanno aumentato i costi di trasporto e hanno sospeso alcune rotte da e per il Medio Oriente.