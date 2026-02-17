Giornale di Brescia
Pechino, condotti pattugliamenti militari nel mar cinese meridionale

PECHINO, 17 FEB - L'Esercito popolare di liberazione cinese, attraverso il Comando del Teatro Meridionale, ha organizzato forze navali e aeree per condurre pattugliamenti di prontezza al combattimento nel Mar Cinese Meridionale da domenica a lunedì (ieri e l'altro ieri). Lo ha dichiarato Zhai Shichen, portavoce del Comando del Teatro Meridionale. Zhai ha affermato che le Filippine hanno collaborato con un Paese esterno alla regione per organizzare le cosiddette "pattuglie congiunte", creando tensioni nel Mar Cinese Meridionale e minando la pace e la stabilità regionali.

