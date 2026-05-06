Pechino, 'cessazione immediata delle ostilità in Iran è di estrema urgenza'

ROMA, 06 MAG - La Cina ha affermato che una cessazione completa delle ostilità è di "estrema urgenza" e che la prosecuzione dei negoziati rimane "di fondamentale importanza", dopo l'incontro a Pechino tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e il massimo diplomatico cinese Wang Yi.Lo riportano i media internazionali. Il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che Wang ha detto ad Araghchi che la Cina è "un partner strategico affidabile dell'Iran" e ha espresso la speranza che le parti coinvolte rispondano agli appelli internazionali per garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz.