Pechino accusa Nvidia di violazione delle regole antitrust
epa12232737 Exterior view and signage at Nvidia Corporation headquarters campus in Santa Clara, California, USA, 11 July 2025. Nvidia becomes the world’s first four trillion dollar company. EPA/JOHN G. MABANGLO
PECHINO, 15 SET - L'Antitrust cinese ha ritenuto Nvidia responsabile della violazione delle regole nazionali sulla concorrenza, in base ai risultati di un'indagine preliminare, promettendo un'istruttoria aggiuntiva poco dopo l'inizio del secondo giorno di colloqui sul commercio tra Pechino e Washington, in corso a Madrid. La State Administration for Market Regulation, in una nota, non ha tuttavia dichiarato se punirà il colosso Usa mondiale dei microchip specializzati nell'Intelligenza artificiale.
