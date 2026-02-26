Giornale di Brescia
Pd, nessun confronto sulla legge elettorale, non si può riscrivere unilateralmente

ROMA, 26 FEB - "All'opposizione non è stata fatta alcuna proposta, non c'è stato alcun confronto e non abbiamo visto alcun testo. Sembra che nella ridefinizione di una legge fondamentale come quella elettorale siano intenzionati ad agire come hanno fatto sulla riforma della giustizia: unilateralmente e con arroganza politica. La Costituzione, così come le regole che strutturano la democrazia, non sono nella disponibilità di alcuna maggioranza e nessuno dovrebbe pretendere di riscriverle unilateralmente". Lo dice, interpellato in merito, il capogruppo Pd nella commissione Affari Costituzionali del Senato Andrea Giorgis.

