Pd, "Meloni sceglie Trump e dimentica che l'Italia ripudia la guerra"

ROMA, 04 GEN - "Meloni sceglie Trump e dimentica che per la Costituzione l'Italia ripudia la guerra. Legittimare questa violazione del diritto internazionale è gravissimo. Noi abbiamo sempre condannato il regime di Maduro, ma la regola del mondo non può diventare la legge del più forte", ha rimarcato Provenzano". Così Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito Democratico ai tg.