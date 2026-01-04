Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Pd, "Meloni sceglie Trump e dimentica che l'Italia ripudia la guerra"

AA

ROMA, 04 GEN - "Meloni sceglie Trump e dimentica che per la Costituzione l'Italia ripudia la guerra. Legittimare questa violazione del diritto internazionale è gravissimo. Noi abbiamo sempre condannato il regime di Maduro, ma la regola del mondo non può diventare la legge del più forte", ha rimarcato Provenzano". Così Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito Democratico ai tg.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario